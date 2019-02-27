Çelik tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hırsızlık suçundan yakalanan ve ülkeye sahte kimlik ile girdiği tespit edilen Volkan Çelik bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “emanetçi tarafından sirkat, sahtekârlıkla kayıt temini, başkasının kimliğine bürünme ve KKTC’ye kanunsuz giriş” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 9 Şubat 2019 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda arkadaşı M.A.’nın bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine 20 Şubat tarihinde Girne’de başka bir casinoda tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Zanlı ile ilgili yapılan soruşturmada ülkeye girişinin olmadığının görüldüğünü kaydeden polis, üzerinden ise kardeşi Serkan Çelik’e ait TC kimlik kartının çıktığını ifade etti. Zanlından izahat istendiğini kaydeden polis, Türkiye’de aranan şahıs olduğu için kardeşinin kimliği ile 23 Kasım 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bir statüsünün olmadığını belirterek, teminat istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 2 ayı aşmayacak süre ilce cezaevine gönderilmesine emir verdi