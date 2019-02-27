Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104141
ALTIN
226.196
DOLAR
5.3112
STERLİN
7.0829
EURO
6.0419
Sınıf kül oldu
SINIF KÜL OLDU
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Klima hırsızlığı
KLİMA HIRSIZLIĞI
banner282
Flaş Haber
Sınıf kül oldu
Kapat

Çelik tutuklu yargılanacak

Çelik tutuklu yargılanacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:50
Çelik tutuklu yargılanacak

Çelik tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hırsızlık suçundan yakalanan ve ülkeye sahte kimlik ile girdiği tespit edilen Volkan Çelik bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “emanetçi tarafından sirkat, sahtekârlıkla kayıt temini, başkasının kimliğine bürünme ve KKTC’ye kanunsuz giriş” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 9 Şubat 2019 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda arkadaşı M.A.’nın bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine 20 Şubat tarihinde Girne’de başka bir casinoda tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Zanlı ile ilgili yapılan soruşturmada ülkeye girişinin olmadığının görüldüğünü kaydeden polis, üzerinden ise kardeşi Serkan Çelik’e ait TC kimlik kartının çıktığını ifade etti. Zanlından izahat istendiğini kaydeden polis, Türkiye’de aranan şahıs olduğu için kardeşinin kimliği ile 23 Kasım 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bir statüsünün olmadığını belirterek, teminat istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 2 ayı aşmayacak süre ilce cezaevine gönderilmesine emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Volkan ÇelikSahte Kimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da tarihi eser operasyonu
Gazimağusa’da tarihi eser operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak
Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
7 yıl hapis yatacak
7 yıl hapis yatacak
Sanal bet zanlıları 3 gün tutuklu
Sanal bet zanlıları 3 gün tutuklu
Fatih Terim uyuşturucudan 15 ay hapis yatacak
Fatih Terim uyuşturucudan 15 ay hapis yatacak
Gültekin ve Kurukızılcık tutuksuz yargılanacak
Gültekin ve Kurukızılcık tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim