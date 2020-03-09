Çelik: ‘’Ona zarar vermek istememiştim. Pişmanım’’

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 45 yaşındaki Elif Lort’u bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Abdullah Çelik, bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, olayla ilgili olguları aktardı.

Zaifer, zanlının 8 Mart 2020 tarihinde Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde bulunan Kyrnia Twins isimli apartmanın önünde 41 promil alkolün etkisi altındayken, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Elif Lort’un hayatını kaybettiğini söyleyen Zaifer, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti. Zaifer, olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden Zaifer, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ona zarar vermek istememiştim. Pişmanım dedi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.