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Çelik'in haraç çetesi yakalandı

Çelik'in haraç çetesi yakalandı

05 Mart 2019 Salı 19:23
Çelik'in haraç çetesi yakalandı

Çelik'in haraç çetesi yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden sınır dışı edilen ve Türkiye’de bulunan ve KKTC’de bir çok suça karıştığı için ihraç edilen Veysi Çelik’in yönlendirmesi ile Güney Garaj’a gidip, para tahsil etmeye çalıştıkları öne sürülen İsmet Sezener, Mustafa Güventaş, Adem Ersin Aykıt , Altu Güventaş ve B.S. (E-34) suçüstü yakalandı.

Yapılan soruşturmada B.S. hariç diğer zanlıların 1-9 Aralık 2018 tarihinde Girne’de meydana gelen kurşunlama olayı ile bağlantısı olabileceği de ortaya çıktı. Polis, B.S.’ye kanunsuz topluluk oluşturma suçundan dava okuyup serbest bırakırken, İsmet Sezener, Mustafa Güventaş, Adem Ersin Aykıt , Altu Güventaş’ı mahkemeye çıkardı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, yurt dışında olan Veysi Çelik’in 28 Şubat 2019 tarihinde İsmail Güney’i telefon ile arayarak, tehdit ile 75 bin Sterlin istediğini, pazartesi günü adamlarının onu ziyaret ederek parayı alacağını söylediğini aktardı. Polis, Veysi Çelik’in WatSaap’tan İsmail Güney’e mesaj attığını, “Sen oralardan çok rahatsın. Çok rahat olma” şeklinde mesaj attığını açıkladı.

Polis, 4 Mart tarihinde zanlıların İsmail Güney’in Güney Garaj isimli işyerine gittiğini, orada olmadığını görünce, “Bizi Veysi Çelik gönderdi. Saat 12.30’da onun ofisine gideceğiz”dediklerini söyledi. Polis, İsmail Güney’in durumu bildirmesi üzerine pusu kurduklarını ve zanlıların suçstü yakalandıklarını ifade etti. Zanlıların üzerinde arama yapıldığını kaydeden polis, Adem Ersin Aykıt’ta 22 santim uzunluğunda bıçak bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada ise İsmail Sezener’in evinde tespit edilen siyah renkli Reno Megan aracın 1-9 Aralık 2018 tarihinde Girne’de Kahve Dünyası sahibi Murat Palabıyık’a ait ev ve araca düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan araç olduğuna inandıklarını açıkladı.

Zanlılar hakkında hem silahlı saldırı hem de kanunsuz topluluk oluşturma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 05.03.2019 20:35
Anahtar Kelimeler:
Haraç çetesiAltu GüventaşAdem Ersin AykıtMustafa Güventaşİsmet SezenerGüney GarajVeysi Çelik
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