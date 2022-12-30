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Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye saldırı düzenleyen Serkan Ergün bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

30 Aralık 2022 Cuma 21:20
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu

Evrim Kamalı                           

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye saldırı düzenleyen Serkan Ergün bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Salih Yavuz olguları aktardı.  Polis, 27.12.2022 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Dikmen'de sakin Serkan Ergün’ün sabah 07:30 raddelerinde Dikmen Belediye meydanında temizlik işlerini yaptığı sırada Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin kendisini başka yerde temizlik yapması konusunda uyardığı gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesi sonrasında, Dikmen'de bulunan ikametgahında giderek adına kayıtlı sarsılmaz marka 117627 seri numaralı bindirikli av tüfeğini ve 10 adet canlı av fişeğini alıp kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway marka salon aracın bagaj kısmına koyduktan sonra saat 08.45 raddelerinde Belediye ambarının bulunduğu yere giderek burada bulunan Çelebi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde aracının bagaj kısmında bulundurduğu av tüfeğini alması üzerine orada bulunan Belediye çalışanı olarak görev yapan Hasan Altunoğlu’nun üzerine doğru geldiğini görmesi üzerine yere bir el ateş edip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ambar giriş kısmında bulunan Dikmen Belediye Başkanı ambarın arka kapısından boş tarla içerisinde koşarak oradan uzaklaştığını söyledi. Polis, Serkan Ergün’ün olay yerinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, olayda kullanılan, sarsılmaz marka 117627 seri numaralı bindirikli av tüfeği, 9 adet canlı av fişeği, olayda kullanılan 1 adet boş kartuj ve kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway salon araç emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Yavuz, zanlının geçtiğimiz gün mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde şikayetçi sayısının arttığını söyledi. Polis, olay anında zanlıyı sakinleştirmeye çalışan belediyenin şube amiri ile belediye personelinin zanlının kendilerine tüfek doğrultup, yaklaşmayın gebertirim dediğini anlatarak, şikayette bulunduklarını, bu iddiaların doğru olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığına dair de doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Son Güncelleme: 30.12.2022 23:29
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