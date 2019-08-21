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Çekici'nin suç dosyası kabarık

Çekici'nin suç dosyası kabarık

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
Çekici'nin suç dosyası kabarık

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız mal edinme, Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ve Görevi Kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ olayla ilgili olguları aktardı. Kızıltuğ zanlı Gülay Bayram Çekici’nin 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Haksız mal edinme ve 2016 yılında Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ve Görevi Kötüye kullanma iddiası ile soruşturma başlatıldığını söyledi. Başmüfettiş Kızıltuğ, 28 Mart 2018 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınan bir dilekçede, zanlının bir akrabasının TC İş Bankası’nda bulunan para ve altınlarını zimmetine alıp, Girne’de ikamet ettiği apartman dairesi ve Esentepe’deki araziyi adına devraldığına ilişkin iddialar olduğu yönünde şikâyette bulunulduğunu söyledi.

Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, zanlının bir bankada aile yakını adına olan 341 bin 600 sterlin ve 160 bin TL parayı kendi adına yatırdığının ve zanlının kasa kiraladığı yönünde tespitlerde olduğunu anlattı. Başmüfettiş, hesapların araştırılması gerektiğini ve paranın kaynağının belli olmadığını ayrıca zanlının son zamanlarda yüksek meblağlı harcamalar yaptığının da belirlendiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının mal varlığındaki değişimleri bağlı olduğu kuruma bildirmediğini ve kendisine yazılan yazı doğrultusunda PGM’ye yazılı izahatta bulunduğunu söyledi.

Başmüfettiş Kızıltuğ, zanlının 2016 Haziran ayında aleyhinde soruşturma olan bir şahısla görüştüğünü ve ona gizli bir yazıyı gösterip, rüşvet talep ettiği iddiası olduğunu belirtti. Kızıltuğ, zanlıdan sözlü olarak izahat istendiğini, zanlının bazı izahatlarda bulunduğunu belirtti. Zanlının dün 14.45’te tutuklandığını söyleyen Kızıltuğ, mahkeme emriyle üzerinde, arabasında ve evinde arama yapıldığını anlattı. Kızıltuğ, yapılan aramalarda zanlının gayri yasal olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyaların, dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin,  CD ve emarelerin bulunarak emare alındığını belirtti. Kızıltuğ, soruşturmanın çok geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyerek, emare alınan binlerce evrakın, ayrıca dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin,  CD ve emarelerin inceleneceğine vurgu yaptı. Kızıltuğ, zanlının sözlü beyanları ile izahatlarının da araştırılacağına dikkat çekti. 20 ifade alındığını, 10-15 ifadenin daha alınması gerektiğini belirten Kızıltuğ, bu aşamada zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Çekici’nin avukatı Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etmezken, kanser tedavisi gören müvekkilinin ilaçlarının temin edilmesini talep etti. Mahkemede konuşan zanlı, “Sürekli tansiyonum çıkıyor” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına ve gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve ilaçlarının temin edilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gülay Çekici
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