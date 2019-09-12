banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102604
ALTIN
277.772
DOLAR
5.6848
STERLİN
6.9999
EURO
6.2377
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Tecavüzcü firar etti
TECAVÜZCÜ FİRAR ETTİ
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz
LEFKOŞA'DA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Kurtuluş köyü kavşağında kaza
ZİNCİRLEME KAZA!
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Çekici, 6 gün daha tutuklu

Çekici, 6 gün daha tutuklu

12 Eylül 2019 Perşembe 15:36
Çekici, 6 gün daha tutuklu

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma ve Suçla ilgili aklamak suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, olayla ilgili olguları aktardı. Kızıltuğ, zanlı Gülay Çekici’nin 2016 yılı ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne’de Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa, Görevi Kötüye kullanma ve Suçla ilgili aklamak iddiası ile soruşturma başlatıldığını söyledi. Kızıltuğ, mahkeme emriyle üzerinde, arabasında ve evinde arama yapıldığını yineledi. Kızıltuğ, yapılan aramalarda zanlının yetkisiz olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyaların, hard-disklerin,  CD’lerle ilgili analiz raporlarının beklendiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının 8 günlük tutukluluk süresinde 19 kişiden daha ifade alındığını belirtti. Kızıltuğ, dijital emarelerin Görüntü, Ses ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve analiz raporlarının beklendiğini söyledi. Kızıltuğ, zanlıdan alınan cep telefonundaki silinen 70 bin adet fotoğraf ve bin adet videonun incelendiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının şifresini vermediği şifresi kırılan cep telefonundan silinen 42 fotoğrafın incelendiğini belirtti. Kızıltuğ, rüşvet meselesinde aranan şahsın evinde arama yapıldığını ve sim kartlar bulunarak, emare alındığını söyledi.

Kızıltuğ, zanlıyla ilgili suçla ilgili aklamak suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Kızıltuğ, dün zanlının rüşvet talep ettiğine ilişkin bir kişinin telefon getirdiğini ve ses kaydının silindiğini söylediğini anlattı. Kızıltuğ, cep telefonunun uzmanlar tarafından inceleneceğine değindi. Kızıltuğ, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğine ve 10-15 kişiden daha ifade alınacağına değindi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini ve rüşvetle ilgili aranan bir zanlı olduğunu belirterek, 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Çekici’nin avukatları Derviş Akter ve Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, huzurundaki tüm şahadete değerlendirerek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gülay ÇekiciRüşvet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm
Ani ölüm
Tecavüzcü firar etti
Tecavüzcü firar etti
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz
Ergün Karadağ, suçsuz bulundu
Ergün Karadağ, suçsuz bulundu
3 yıldır kaçak yaşıyordu
3 yıldır kaçak yaşıyordu
Sahte kimlik ile yakalandı
Sahte kimlik ile yakalandı
Suçlarını kabul ettiler
Suçlarını kabul ettiler
Milyonlarca lira gelir elde edildi
Milyonlarca lira gelir elde edildi
Ülkeye giriş yaparken tutuklandılar
Ülkeye giriş yaparken tutuklandılar
1 ay hapis yatacak
1 ay hapis yatacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim