Çek hırsızı yakalandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Fuat Kurtulan, yeminli şahadet verip, olguları aktardı. Kurtulan, “Çek hırsızlığı, Çek Sahteleme ve Tedavüle Sürme” suçlarıyla methaldar olduğunu söyledi. Kurtulan, 26-27.07.2019 tarihleri arasında Bostancı'da Kamuran Ender’e ait 24 yapraklı çek defterinin Salim Zambaklı (E-47) tarafından aracının torpido gözünden çalındığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Kurtulan, zanlı Salim Zambaklı’nın çek yapraklarından 9’unu sahteleyerek, Girne, İskele ve Lefkoşa bölgelerinde tedavüle sürüldüğünü belirtti. Konu çek defterinin Zanlı Salim Zambaklı’nın üzerinde bulunduğunu söyleyen Kurtulan, zanlının suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Kurtulan, tedavüle sürülen 12 çek yaprağının arandığını söyleyek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.