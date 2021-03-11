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Cebinden 30 gram uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 17:10
Cebinden 30 gram uyuşturucu çıktı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Ramiz, zanlı Metin Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" Suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Ramiz, zanlının 10 Mart 2021 tarihinde,  saat 11.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yiğitler Burcu Parkı içerisine, Güney Kıbrıs'tan atılan paketi cebine koyduğu sırada görüldüğünü belirterek, meseleyle ilgili PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bilgi geldiğini kaydetti. Zanlının gelen bilgi üzerinde Lefkoşa'da tespit edildiğini dile getiren Ramiz, zanlının cebindeki pakette yaklaşık 30 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ifade etti. Ramiz, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu kısmından bir şahsın KKTC'ye attığını itiraf ettiğini vurguladı. Soruşturmanın yeni başladığına, zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzip edileceğine, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı'na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğüne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderilecegine işaret eden Ramiz, aranmakta olan bir şahsın da söz konusu olduğuna dikkat çekti. Ramiz, zanlının serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının soruşturma maksatlı ilk etapda 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Metin UlukurtUyuşurucu
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