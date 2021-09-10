Çay içmeye davet ettiği kadını taciz etti!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Coşkun Tüylü’nün “Cinsel saldırı”, “Cinsel taciz” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 raddelerinde zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki ikametgâhına gelen müştekiyi çay içmesi için ikametgâhına davet ettiğini belirterek, zanlının müştekiyi içeri aldıktan sonra oturma odası içerisinde bulunan yatağa iki eli ile itip yatağa düşürdüğünü kaydetti.

Zanlının daha sonra müştekinin izni hilafında her iki eli ile göğüslerini ve kalçasını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini dile getiren Sevinç, "Herkese veriyorsun, bana da vereceksin" demek suretiyle de cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Sevinç, olayın polisin bilgisine 09 Eylül 2021 tarihinde geldiğine işaret ederek, tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini, ayrıca müşteki ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini vurgulayarak, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emri verdi.