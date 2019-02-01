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Çatalköy’de uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

Çatalköy’de uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

01 Şubat 2019 Cuma 14:33
Çatalköy’de uyuşturucu

31.01.2019 tarihinde, 12.30 – 14.00 saatleri arasında, Çatalköy’de A.Ö.’nün (E-37) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram 50 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ve yaklaşık yarım gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunmuştur.

Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.’nin (K-32) ikametgahında yapılan aramada ise kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü ile dört adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    
 

Anahtar Kelimeler:
çatalköyUyuşturucu
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