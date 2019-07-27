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Çatalköy’de uyuşturucu

Çatalköy’de uyuşturucu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Çatalköy’de uyuşturucu

26.07.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında,  Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu B.N.(E-25)’nin kullanımında bulunan ve içerisinde D.E.(E-25) ve H.E.(E-27)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, toplam 337 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Akabinde B.N.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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