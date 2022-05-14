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Çatalköy’de bir evden televizyon çalan zanlılar tutuklandı

Çatalköy’de meydana gelen “Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Gülen, A.E(16), R.B(16) ve Ö.Ö(16) mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:10
Çatalköy’de bir evden televizyon çalan zanlılar tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy’de meydana gelen “Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Gülen, A.E(16), R.B(16) ve Ö.Ö(16) mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gökhan Belet olayla ilgili bulguları aktardı. Belet huzurda bulunan zanlılar Salih Gülen, A.E(16), R.B(16) ve Ö.Ö(16)’nün 8 – 13 Mayıs 2022 tarihleri 11.00-08.00 saatleri arasında Çatalköy’de, S.D’ye ait ikametgâhın batı istikametine bakan ahşaptan mamul mutfak kapısını sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak kırarak ikametgâh içine girerek ikametgâhın salon kısmında duvara monteli olarak bulunan 20.000 TL değerindeki 65 inç Grundig marka led televizyonu sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis bahse konu televizyonun Salih Gülen’in Çatalköy’deki ikametgâhında yapılan arama sonucunda bulunarak emare olarak alındığını ve yapılan sorguda meseleye bağlantılı olarak görülen zanlılar A.E(16), R.B(16) ve Ö.Ö(16)’nün de tutuklandığını söyledi. Polis olay yerinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ayrıca aynı bölgede faili meçhul hırsızlık olaylarında bulunduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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