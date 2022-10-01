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Çatalköy ve Ozanköy’de ev açma olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı

01 Ekim 2022 Cumartesi 15:48
Çatalköy ve Ozanköy’de ev açma olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Çatalköy ve Ozanköy’de 27-29 eylülde yaşanan ev açma olaylarıyla ilgili zanlı olarak görülen 39 yaşındaki, isminin baş harfleri F.K. (E) tutuklandı.

Söz konusu sahsın soruşturmasında Çatalköy’de Funda Kuşadalı’ya ait ikametgahtan iki çift altın küpe ile bin 300 Stg ve 300 Euro nakit para; Ozanköy’de Tolga Çağakan’a ait ikametgahtan toplam 2 bin TL nakit para ve iki adet altın küpe ile bir adet altın yüzük; Çatalköy’de Ömer Köse’ye ait ikametgahtan ise 3 bin 300 TL nakit para ve 2 adet banka/kredi kartlarını çaldığı tespit edildi.

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