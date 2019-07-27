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Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu

Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:29
Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de alınan ihbar üzerine takibe alınıp durdurulan araçta polis tarafından yapılan kontrolde uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar araç sürücüsü zanlı Berkay Numansoy ve yolcular Doğuhan Erekoğlu ve Halil Eker tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 26 Temmuz 2019 tarihinde, saat 20.15 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Çakıl Sokak Çatalköy - Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Çatlköy’de sakin zanlı Berkay Numansoy’un kullanımında olup, aynı yerde sakin olan zanlılar Doğuhan Erekoğlu ve Halil Eker’in yolcu olarak bulunduğu BR 051 plakalı salon araç durdurularak arama yapıldığını söyledi.

Bayram yapılan arama neticesinde aracın sağ ön kısmında bulunan paspas üzerinde beyaz renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 300 gram ağırlığında, aracın vites kutusu yanında, mavi-beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında ve içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, sol arka kısımdaki mavi renk valizin yan gözünde üç ayrı beyaz renk poşet içerisinde yaklaşık 25 gram ağırlığında tümü hintkeneviri olan uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca aracın arka kısmında bulunan sarı renk bez çanta içerisinde ise hassas terazi içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ahmet Bayram zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ve ayni gün, zanlı Numansoy’un Çatalköy-Girne adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinde streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek ilk etapta tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.07.2019 16:36
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