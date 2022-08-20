banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
LTB'den duyuru...
LTB'den duyuru...
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Yine trafik kazası
banner404

Çatalköy'de katle teşebbüs: Zanlıya ek tutukluluk

Çatalköy’de meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili tutuklanan John Chiboy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 02:14
Çatalköy'de katle teşebbüs: Zanlıya ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili tutuklanan John Chiboy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının 17 Ağustos saat 12.00’de Çatalköy'de, bir inşaat şantiyesinde temizlik nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu 35 santimlik bıçakla Tobi Isaiah Akıntemi’yi (E-41) karnından yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Şengil,  yaralanan Akıntemi’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Tiryaj Yoğun Bakım Servisinde müşahade altına alındığını açıkladı. Şengil, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını söyledi.

Şengil, polisin katle teşebbüs olayıyla ilgili soruşturmasında zanlının Girne'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Kimlik Kartıyla ülkeden çıkmaya çalıştı!
Sahte Kimlik Kartıyla ülkeden çıkmaya çalıştı!
Zanlılar 5 gün daha poliste tutuklu kalacak
Zanlılar 5 gün daha poliste tutuklu kalacak
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 7 gün tutukluluk verildi
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 7 gün tutukluluk verildi
Faciaya davetiye Kıb-Tek'in aylardır düzeltilmeyi bekliyor
Faciaya davetiye Kıb-Tek'in aylardır düzeltilmeyi bekliyor
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
İnsan kaçırıp darp eden zanlılar cezaevine gönderildi
İnsan kaçırıp darp eden zanlılar cezaevine gönderildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim