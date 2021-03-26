banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

Çatalköy'de darp ve hırsızlık!

22 yaşındaki şahıs tutuklandı..

26 Mart 2021 Cuma 12:09
Çatalköy'de darp ve hırsızlık!
banner337

25.03.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Çatalköy’de, L.T.(K-74)’ye ait ikametgaha gidip kapıyı çaldıktan sonra; konu şahsın kapıyı açması üzerine içeriye zorla giren P.D.(E-22)’nin bahse konu şahsı kolundan tutup darp ettikten sonra 2.020 stg. nakit parayı çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir.

banner341
Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada P.D.(E-22)’nin olay sonrası ayni sokak üzerinde bulunan Lynn HUGLES’a ait ikametgahın giriş kapısını açarak ikametgah içerisine girip içerisinden 400 TL nakit para ve toplam değerleri 6.500 TL olan muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
çatalköyde Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 zanlı mahkemedeydi
7 zanlı mahkemedeydi
Tasarrufunda 350 gr 50 ml uyuşturucu madde bulunmuştu
Tasarrufunda 350 gr 50 ml uyuşturucu madde bulunmuştu
Uyuşturucu zanlısı Ali Gezer'e 1 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı Ali Gezer'e 1 gün poliste tutuklu kalacak
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Tecavüz zanlıları yargı önündeydi!
Tecavüz zanlıları yargı önündeydi!
Çocukların kimde kalacağı tartışması olayın yaşanmasına neden oldu
Çocukların kimde kalacağı tartışması olayın yaşanmasına neden oldu
İbrahim Akdağ cezaevine gönderildi
İbrahim Akdağ cezaevine gönderildi
Yemek pişirirken çıkan tartışma kanlı bitti!
Yemek pişirirken çıkan tartışma kanlı bitti!
Alayköy sınırından KKTC'ye kaçak geçerken yakalandılar!
Alayköy sınırından KKTC'ye kaçak geçerken yakalandılar!
Kaçak olarak Güney'e geçmeye çalışan zanlılar 1 gün daha poliste tutuklu!
Kaçak olarak Güney'e geçmeye çalışan zanlılar 1 gün daha poliste tutuklu!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim