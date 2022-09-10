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Çatalköy'de bir iş yeri kundaklandı

10 Eylül 2022 Cumartesi 16:28
Çatalköy'de bir iş yeri kundaklandı

09.09.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde kuru temizleme ve terzi dükkanı olarak faaliyet gösteren “White and Clean” isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan muhtelif giysiler, bir adet dikiş makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet çalışma masası, bir adet vantilatör ve 2 adet florasan lamba tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.       

Yapılan soruşturmada bahse konu yangının G.K.(E-54) tarafından tasarrufunda bulundurduğu yanıcı maddeyi iş yeri içerisinde döküp ateşe vermek suretiyle kundaklandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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