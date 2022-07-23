Çatalköy'de araç yangını

22.07.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Çatalköy’de, kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir aracın içerisinde, muhtemelen gösterge panelinin ön göğsü üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) aşırı sıcaktan ısınıp patlaması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; aracın ön cam, ön göğüs, gösterge panelleri, vites ile el freni kolları ve ön koltuklar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.