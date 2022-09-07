Casuslukla suçlanan Rum 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Casusluk şüphesiyle tutuklanan Andreas Soutzi adlı Rum, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve aleyhinde 8 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Ergün, zanlı Andreas Soutzi’nin Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve Kanunsuz telsiz cihazı bulundurmak suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının İskele’de kaldığı bir otel odasından ayrıldıktan sonra, temizlik görevlileri tarafından odada el telsizi bulunup, otel yetkilileri tarafından polise verildiğini ve Soutzi'nin Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının 30 Ağustos’ta Pile’den KKTC’ye geçiş yapıp tutuklandığını ve aracında sabit telsiz cihazı, 9 harita, ses kayıt cihazı, harici bellek ve materyallerin bulunup emare alındığını söyledi. Polis, haritaların birinde Kuzey Kıbrıs’taki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Andreas Soutzi’nin telsizi kullandığını itiraf ettiğini ve tasarrufunda toplam 21 bin 775 veri bulunup veri inceleme şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonunda dün yapılan incelemede ise 2 adet askeri bölge fotoğrafının bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının benzer şekilde askeri bölgeleri çekip çekmediğinin araştırılacağını, Kent Güvenlik Sistemleri’nden zanlının güzergâhının araştırılacağını ayrıca gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Öncel Polili, müvekkilinin turistik gezi amaçlı geldiğini, polisin tahkikatı rahat yürüttüğünü savunup, tutukluluk talebine itiraz etti.

Savcı Hasan Boşnak, suçun ciddi olduğunu ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini savunup, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını elzem olduğunu bu durumun dikkate alınarak zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için talep edilen sürenin gerekli olduğunu beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına ve derhal tam teşekküllü bir devlet hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.