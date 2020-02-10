Casino’da ki Telefon Hırsızlığına Ara Karar

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kumarhanede bulduğu telefonu çalmakla suçlanan zanlı Sinan Tunç tutuklanarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis memuru Cemil Ballıkara, Sinan Tunç’un 05-06 Şubat 2020 tarihleri 19.30-02.00 saatleri arasında Güney Lefkoşa'da sakin Andreas Christofou'ya ait Huaweii marka cep telefonunu Lefkoşa Surlariçinde bulunan Saray Gazino içerisinde oyun oynadığı makine üzerinde bırakmasının ardından, zanlının cep telefonunu çaldığını belirtti. Polis, aynı gün polise yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının telefonu aldığının tespit edildiğini ve 08.02.2020 tarihinde Lefkoşa’da tutuklandığını ve telefonun da yanında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.