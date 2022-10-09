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Girne'de feci olay!
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Casino'Dan fiş çaldı

Lords Palace isimli casino içerisinden oyun fişi çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Main Fayez Ahmed Aby Shaikha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 13:26
Casino'Dan fiş çaldı

(Kamalı Haber) - Lords Palace isimli casino içerisinden oyun fişi çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Main Fayez Ahmed Aby Shaikha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı Main Fayez Ahmed Aby Shaikha’nın 15 Eylül 2022 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren "Lords Palace" isimli Casino içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada konu işletmeye ait bir adet 100 ABD doları karşılığı olan oyun fişini, oyun oynadığı sırada oyun masası üzerinden alıp, çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının olaydan sonra yine ayni Casino’ya 8 Ekim 2022 tarihinde giderek, olay tarihinde sirkat etmiş olduğu konu fişi bozdurmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının henüz gönüllü ifade vermediğini sözlü beyanları olduğunu ve araştırılacağını ayrıca konu kamera görüntülerin incelenmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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