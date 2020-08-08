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Casino'da unutulan telefonu çaldı

Ülkemize Kumar oynamak için turist olarak gelen ve Casino’da unutulan telefonu çalan zanlı Serdar Kara tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:44
Casino'da unutulan telefonu çaldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Kumar oynamak için turist olarak gelen ve Casino’da unutulan telefonu çalan zanlı Serdar Kara tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMERALARA YAKALANDI

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlı Serdar Kara 7 Eylül 2019 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Karaoğlanoğu'nda faaliyet gösteren Merit Park isimli Casino’da kumar oynayan Y.Ö’nün 3500 TL değerindeki cep telefonunu oyun koltuğunda unutarak Casino’dan ayrıldığını ve zanlı Serdar Kara’nın aynı Casino’ya gelerek bir süre oyun oynadıktan sonra mağdurun telefonunu alarak ayrıldığını belirtti.

Polis zanlının suçu işlerken çekilmiş kamera görüntüleri olduğunu da hatırlattı.

2019’DA ADADAN AYRILMIŞ

Polis zanlının 9 Eylül 2019 tarihinde KKTC’den ayrıldığını ve aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını mahkemeye bildirdi. Polis memuru Ömer Yavuz zanlının 7 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Son Güncelleme: 08.08.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
Casino Telefon Hırsızlığı
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