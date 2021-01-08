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Casino çalışanına 3 gün poliste tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhruddin Kurbanov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 16:00
Casino çalışanına 3 gün poliste tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, zanlı Muhruddin Kurbanov'un Sirkat sucundan methaldar olduğunu söyledi.

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Polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Royal Casino isimli işyerinde slot makine kontrolörü olarak çalıştığını belirterek, zanlının 24 Kasım 2020 - 06 Ocak 2021 tarihleri arasında ve saat 22.00 raddelerinde oyun oynattığı elektronik Rulet masasında is yerine müşteri olarak gelen ve aranmakta olan S.Y’nin oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle ilk tespitte 5000 TL para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru Aygün Karagil zanlının 7 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını dile getiren Karagil, S.Y'nin ise hala arandığını ifade etti.

Karagil, soruşturmanın yeni başladığına değinerek aranan şahıs ve emarelerin, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste karakolunda tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhruddin Kurbanov
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