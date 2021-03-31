banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Casim Çapin tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü Casim Çapin yeniden teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:15
Casim Çapin tutuksuz yargılanacak
banner337

Kamalı Haber

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca TLC 194 plakalı ticari taksi aracı ile üç şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Casim Çapin seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Batukan Group Auto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti.

banner341
Polis, TLC 194 plakalı ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklanıp, Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini ifade etti.

Polis, zanlıdan tahlil için 20 cc kan örneği alındığını ve kanında alkol bulunmadığını ancak maktul Cemre Sağıroğlu’nun kanında alkol tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Zeybek ayrıca maktul Sağıroğlu’nun incelenen kamera görüntülerinde alkolün etkisi ile kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğünü ve yere düştüğünü ve kaldığını daha sonra yaya geçidi olmayan yerden yolu karşıdan karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığının görüldüğünü belirtti.

Polis maktulün tasarrufunda yapılan aramada yeşil reçete ile alına bilen haplarda bulunduğunu da aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının tahkikata olumsuz etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cemre SağıroğluCasim Çapin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Seyitoğlu tutuksuz yargılanacak
Murat Seyitoğlu tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlılarının istinaf başvurusu kabul edildi
Uyuşturucu zanlılarının istinaf başvurusu kabul edildi
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Aldığı çeki bozup karşılığını sahibine ödemeyince 1 yıl hapis cezası aldı
Aldığı çeki bozup karşılığını sahibine ödemeyince 1 yıl hapis cezası aldı
Uyuşturucu ve vahim zarar sanığına toplamda 12 ay hapis cezası
Uyuşturucu ve vahim zarar sanığına toplamda 12 ay hapis cezası
Maya Muhyyeva'ya 15 ay hapis cezası!
Maya Muhyyeva'ya 15 ay hapis cezası!
YİM: Terfi sınavları usulsüz bir şekilde yapılmadı
YİM: Terfi sınavları usulsüz bir şekilde yapılmadı
Ali Gezer tutuksuz yargılanacak
Ali Gezer tutuksuz yargılanacak
7 kişi hakkında yasal işlem
7 kişi hakkında yasal işlem
Fatma Bozkurt bulundu
Fatma Bozkurt bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim