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Çarpık ilişkiyi videoya çeken ve işbirlikçisi tutuksuz yargılanacak

10 Eylül 2020 Perşembe 18:57
Çarpık ilişkiyi videoya çeken ve işbirlikçisi tutuksuz yargılanacak
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2018 yılı Ağustos ayı içerisinde, Gazimağusa’ da, Gazimağusa sakini Ramazan Karakuş,  ikametgâhının yatak odasında eşi E.S nin komşu kızı İ.D ile olan uygunsuz vaziyetteki görüntülerini kullanımındaki cep telefonu ile gizlice kayda alıp Nejla Karabulut’ un cep telefonuna, o da bu görüntüleri başka şahıslara göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemişlerdir. Olayın 6.9.20 tarihinde polise intikal etmesi üzerine Ramazan Karakuş ve Nejla Karabulut’ tutuklandı ve 7.9.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3’ şer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 10.9.20 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar ve ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Çebi, olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Zanlı 1’ in, 2018 Ağustos –Eylül ayları içerisinde Gazimağusa’ da, ikametgâhının yatak odasına gizlenerek, eşi E.S nin 16 yaşından küçük komşu kızı İ.D’ nin anüsüne copa benzer bir cismi sokmaya çalıştığı andaki videosunu gizlice kaydettiği ve Mart 2019 ayı içerisinde kız arkadaşı olan zanlı 2’nin kayıtlı cep telefonu hattına göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

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Zanlı 1’ den telefonuna gelen video görüntülerini daha sonra kullanımındaki cep telefonundan zanlı 1’ in kardeşi V.K ile İngiltere’ de bulunan eşine gönderen zanlı 2’nin de  İ.D nin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini belirten PM Çebi, olayın 6.9.20 tarihinde polise intikal etmesiyle zanlıların tutuklandıklarını söyledi.

El konulan 3 adet cep telefonundaki incelemelerin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis memuru, tahkikatın bundan sonraki safhasına etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC vatandaşı olan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 4000’er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Olayla ilgili olarak bağlantısı olabileceği iddiasıyla E.S’nin 10.9.20 tarihinde tutuklandığı ve 11.9.20 tarihinde muhtemelen mahkeme huzuruna çıkarılmasının beklendiğidir. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan KarakuşNejla Karabulut
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