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Çarpık ilişkiyi gizlice kameraya çeken adam tutuklandı

2019 yılı Ağustos ayı içerisinde, Gazimağusa’da, Gazimağusa sakini Ramazan Karakuş, evinin yatak odasında, eşi E.S ile komşu kızı İ.D’nin  uygunsuz vaziyetteki görüntülerini  kayıt edip bu görüntüleri da başkaları ile paylaşınca, şikayet üzerine tutuklandı.  Gizlice çektiği görüntüleri ise daha sonra Nejla Karabulut’un cep telefonuna gönderdi. Nejla Karabulut’da bu görüntüleri başka şahıslara göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemişlerdir. Olayın 6.9.20 tarihinde polise intikal etmesi üzerine Ramazan Karakuş ve Nejla Karabulut tutuklandı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:40
Çarpık ilişkiyi gizlice kameraya çeken adam tutuklandı
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Zanlılar bugün 7.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü tutukluluk emri temin duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Çebi, olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi verdi. PM Çebi şahadetinde, zanlı 1’ in 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde ikametgâhının yatak odasında eşi E.S’nin komşu kızı İ.D ile olan uygunsuz vaziyetteki görüntülerini kullanımındaki cep telefonu ile zanlı 2’nin cep telefonuna gönderdiğini belirtti. Daha sonra zanlı 2’nin de zanlı 1’den gelen görüntüleri kullanımındaki cep telefonu hattından zanlı 1’in kardeşi V.K’ye gönderdiğini söyleyen PM Çebi, 6.9.20 tarihinde polise yapılan şikâyet doğrultusunda zanlıların tespit edilerek aynı gün tutuklandıklarını söyledi.

Mesele ile ilgili zanlılar dâhil 3 kişinin cep telefonunun incelenmek üzere alındığını, gelecek netice doğrultusunda olaya başka şahısların  karışıp karışmadığının belirleneceğine dikkat çeken PM Çebi, zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin de yapılacağını söyledikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nejla KarabulutGazimağusa Sakini Ramazan Karakuş
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