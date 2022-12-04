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Çantayı alıp, koşarak kaçmaya çalıştılar!
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Çantayı alıp, koşarak kaçmaya çalıştılar!

04 Aralık 2022 Pazar 10:08
Çantayı alıp, koşarak kaçmaya çalıştılar!

03.12.2022 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi Mevkiinde, trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü K.C.O.(E-28)’nun şüpheli hareketleri üzerine konu araçta arama yapılacağı sırada araçtan inen araç sürücüsü K.C.O. ve araçta yolcu olarak bulunan O.C.A. tasarruflarında bulunan çanta ile koşarak kaçmaya çalıştıkları sırada K.C.O.(E-28) polis tarafından yakalanarak tutuklanmış, O.C.A. ise olay yerinden kaçmıştır. Söz konusu çanta ve araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edilmiştir.

Akabinde K.C.O.(E-28)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından yapılan aramada; 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.O.(E-34), H.N.(K-23), N.S.A.(E-23) ve M.D.(E-23)’nin kalmakta oldukları Lefkoşa’daki ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 100 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 135 Euro, 350 Stg ve 956 Dolar para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, olay yerinden kaçan zanlı ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.  

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