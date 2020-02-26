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Canlı el bombası ile bir şahsı yaralamaya teşebbüs etti 30 ay hapis cezası aldı

Canlı el bombası ile bir şahsı yaralamaya teşebbüs etti 30 ay hapis cezası aldı

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:56
Canlı el bombası ile bir şahsı yaralamaya teşebbüs etti 30 ay hapis cezası aldı
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8.5.19 tarihinde saat 21.00 de Dipkarpaz' da Orhan Çökü yönetimindeki araçta polis tarafından yapılan aramada,1 adet 9 mm çapında magnum marka kurusıkı tabanca,1 adet şarjörü 1 adet havai fişek tabancası ve 30 luk fişek atabilen aparatı,1 adet 36 lık canlı fişek ve 20 adet 9 mm çapında kurusıkı canlı mermi bularak emare almış ve sanık tutuklamıştı.

Genişletilen tahkikatta, sanığın kurusıkı tabancayı 2017 yılı Mayıs ayında O.T isimli bir şahıstan, havai fişek atan tabancayı da B.D isimli şahıstan aldığını itiraf etmesi üzerine adı edilen şahıslar 9.5.19 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

10.5.19 tarihinde ek tutukluluk emri için her 3 sanık mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu yemin altında verdiği şahadette, tahkikatı esnasında sanık Orhan Çökü nin 4 Mayıs 2019 tarihinde Dipkarpaz da sakin Ercan Zengin’ i öldürmek maksadıyla bala dolu ambarına tasarrufunda bulundurduğu 1942 yapımı el bombası monte ettiğini tespit ettiğini aktardı. El bombası ve düzeneği ile 75 gr ağırlığındaki patlayıcı barutu emare olarak aldığını belirten polis mensubu, PGM den gelen rapora göre el bombasının faal ve patlamaya hazır özellikte olduğunu belirtmişti.

17.5.2019 tarihinde sanığa adam öldürmeye teşebbüs, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından dava tebliğ edilmesinden sonra İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla merkezi cezaevine gönderilmişti. Diğer 2 zanlı aleyhine de ayrı dosya tanzim edilmişti.

Sanığın aleyhine getirilen suçlarla ilgili tanzim edilen dosyanın Ağır ceza mahkemesinde devam edilen duruşması tamamlanmış olup sanık hakkındaki karar bugün ağır ceza mahkemesine kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu ve sanık aleyhine getirilen 8 davanın 7 sinden suçlu bulunup 30 ay hapislikle cezalandırıldı. Sanık aleyhinde getirilen adam öldürmeye teşebbüs suçu ile ilgili dosyaya ise takipsizlik kararı verildi.

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Gazimağusa’da oturum gerçekleştirilen ve Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan Ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan Orhan Çökü hakkında oluşturulan suç dosyasının kararını açıkladı. Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okunan kararda sanık aleyhine 8 dava getirildiğini, birinci davanın talep üzerine takipsizlik dosyalanarak geri çekildiğine dikkat çektikten sonra olayla ilgili belirlenen bulguları aktardı.

Sanık aleyhine getirilen 7 suçla ilgili ithamları kabul ettiğini, birisi Lefkoşa’da olmak üzere açılan iki davanın da bu suçlarla birlikte dikkate alınması konusundaki müracaatının kabul gördüğünü belirten Toroslu, sanığın işlemiş olduğu suçlardan dolayı üzgün ve pişman olduğu, 40 yaşında 1 ve 12 yaşında 2 evlat sahibi olduğu, inşaat işçiliği yaptığı ancak bu suçlar sonucu işini kaybettiği ve 17.5.2019 tarihinde beri tutuklu bulunduğu ile ilgili savunma avukatının aktardığı bilgilerin sanık lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sanığın işlediği suçları idrak ettiği, polise yardımcı olduğu, suçlarını kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine sebep olduğu, 1942 yılından kalma el bombasının çalışmayacağı düşüncesiyle ve sırf müştekiyi korkutmak maksadıyla kapısı açık olan ambarına girmek suretiyle düzenek kurduğunu belirten savunma avukatının söylemlerinin de dikkate alındığını belirten Toroslu, suçunu kabul eden sanığı aleyhine getirilen 7 davadan oy birliğiyle suçlu bulduklarını söyledi.

Sanığa verilecek cezayı takdir ederken getirilen suçlarla ilgili mevzuat ve sonuçları ile içtihat kararları ve cezalandırma prensiplerinin dikkate alındığına değinen Toroslu adalet terazisinin ölçüsünü kaçırmamak gerekir dedi.

Başka bir kişiye patlayıcı madde kullanarak canına kastetme teşebbüsünde bulunulması ağır suç kapsamına girer ve 14 yıl hapislikle cezalandırılabilir diyen Toroslu sanık aleyhine getirilen ikinci davada canlı bir el bombası veya patlayıcı madde ile bir şahsı yaralamaya teşebbüs etme çok ciddi suçlar kapsamında olup anayasa tarafından güvence altına alınmıştır diyerek bu gibi suçlarda toplum menfaati bakımından istisnalar hariç hapislik cezası verilmesi kaçınılmazdır dedi.

Sanık aleyhindeki dosyanın tezekkür edilirken bu suçun planlanmış olarak yapılmasını sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate aldıklarını söyleyen Toroslu, zanlının 2006 yılında benzeri suçtan sabıkası olmasını, ateşli silah tasarrufundan daimi olarak men edilmiş olmasına rağmen bu suça temayül etmesi de aleyhinde değerlendirilmiştir dedi. Tasarrufunda bulunan silahın kullanılmaya müsait olmayışını da sanık lehine unsur olarak değerlendirildiğine değinen Toroslu tüm olgular dikkate alındıktan sonra sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması gerektiği yönünde oy birliğiyle karar verilmiştir dedi.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, aleyhine getirilen 8 davanın 7 sinden suçlu buldukları sanığa toplam 30 ay hapislik cezası takdir ettiklerini belirtti. (MHA)

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Orhan Çökü
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