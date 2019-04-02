Çan hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çamlıbel’de Ay. Panteleimonas Manastırı Kulesi’nden çalınan çan ile ilgili tutuklanan Serdal Unal, Ramadan Sadetoğlu ve İsa Avunç bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan, 11 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Çamlıbel’de Ay. Panteleimonas Manastırı Kulesi’nde monteli olarak bulunan eski eser nitelikli kilise çanının bulunduğu yerden meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından sökülerek sirkat edildiğini söyledi. Okutan, konu çanın 1 Nisan 2019 tarihinde Gayretköy’de Serdal Unal’ın ağılında bulunduğunu, mesele ile ilgili olarak Unal’ın tutuklandığını, konu çanı İsa Avunç ile birlikte Çamlıbel’de sakin Ramadan Sadetoğlu’nun Kozanköy’deki mandırasından aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Okutan, İsa Avunç ile Ramadan Sadetoğlu’nun birlikte güneye giderek çanı satmak için anlaştıklarını ifade etti. Polis, zanlı Sadetoğlu’nun ifadesinde söz konusu çanı dört ay önce Hisarköy’de dere yatağında bulduğunu öne sürdüğünü söyledi. Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, Eski Eserler Dairesi’nde çanla ilgili inceleme yapılacağını kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.