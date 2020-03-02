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Çaluda ve Ünverdi'ye açılan dava 5 Mart'a ertelendi

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Çaluda ve Ünverdi'ye açılan dava 5 Mart'a ertelendi

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

02 Mart 2020 Pazartesi 17:16
Çaluda ve Ünverdi'ye açılan dava 5 Mart'a ertelendi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife  Ünverdi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Serhan Çınar hazır bulundu. Mavioğlu, Başsavcılıkta memur olan Ceren Kalfaoğlu Aksun’u tanık olarak dinletti. Aksun, milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararını içeren belgeleri mahkemeye sundu. Savcı, ithama hazır olduğunu belirtti.

 Avukatlar,dosyayı incelemek için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 5 Mart Perşembe gününe erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Şerife  ÜnverdiAytaç ÇaludaLefkoşa Kaza Mahkemesi
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