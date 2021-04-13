Çaluda ve Ünverdi aleyhindeki dava süreci başladı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Macit Şefik hazır bulundu.

Sanıklar Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi “Görevi kötüye kullanma ve çalışma izni yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından itham edildi.

Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi üzerine başlayan duruşmada Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Behrat Mavioğlu dün bir tanık dinletti.

Tanığın dinlenmesinin ardından dava başka tanıkların hazır olması maksadı ile 16 Nisan tarihine ertelendi.

Dünkü duruşmanın ardından Yargıç Sağer sanıkların dava süresince yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.