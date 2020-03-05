Çaluda, ağır cezada yargılanamaz!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Serhan Çınar hazır bulundu. Avukatlar, dosyayı incelemek için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 5 Mart Perşembe gününe erteledi. Avukatlar, Meclis’in Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararına göre Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasının önünü açmadığını savundu. Davada Savcı Behrat Mavioğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin zabıtlarının ve Meclis raporu ile ithamnamenin incelendiğini beyan ederek, davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 13 Mart’a erteledi.