Çalıştığının karşılığını alamadı iş yeri sahibinin aracını ateşe verdi

14.7.19 tarihinde Gazimağusa’da Gündoğdu sokakta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde park halinde bulunan işyeri sahibi Ahmet SELEK’e ait FE711 plakalı aracın ön koltuğuna meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştı.

Sürdürülen tahkikat sonucu meselede zanlı olarak görülen Sercan Ağaçdalı ve Mustafa Ünlü 16.7.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandılar.

Her iki zanlı bugün 17.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Murat Öztürk mesele ile ilgili olarak sürdürdüğü tahkikatta, kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası zanlı 1 Sercan Ağaçdalı’nın tutuklandığını, verdiği gönüllü ifadede daha önce bahse konu işyerinde çalıştığı esnada alacağı olan parayı alamadığı için zanlı 2 Mustafa Ünlü ile birlikte kasti hasar suçunu işlediğini itiraf ettiğini aktardı. Zanlı 1 Sercan Ağaçdalı in itirafı üzerine aynı gün zanlı 2 Mustafa Ünlü yü de tutukladığını aktaran Öztürk, zanlı 2 Mustafa Ünlü verdiği gönüllü ifadede zanlı 1 Sercan Ağaçdalı ile birlikte olay yerine gittiğini kabul etmekle birlikte suça karışmadığı yönünde beyanı olduğunu belirtti. Olay günü zanlıların giydikleri kıyafet ve cep telefonlarının emare olarak alındığını belirtti belirten Öztürk tahkikatının devam ettiğine vurgu yaptı. Öztürk şahadetine devamla, telefon dökümleri ile ilgili raporların alınması yanında gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi nedeniyle zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)