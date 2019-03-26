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Calıştığı restoranı soydu

Calıştığı restoranı soydu

26 Mart 2019 Salı 17:48
Calıştığı restoranı soydu

Calıştığı restoranı soydu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı restorandan hırsızlık yaptığı öne sürülen Türkmenistanlı Bahtiyar Aldullayev bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 25 Mart 2019 tarihinde çalışmakta olduğu Girne'de faaliyet gösteren Kınalı Çorba isimli iş yerinde bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak tahsil ettiği 2640 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, işyeri sahibi S.Y. tarafından darp edildiğini öne sürdüğünü ve şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, zanlının aldığı parayı da bet ofiste harcadığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının darp edildiğine dair doktor raporu olduğunu da belirtti. Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise işyerinden 4 bin TL alacağı olduğunu, patronunun parayı vermediğini, ücretini isteyince de kendisini darp ettiğini öne sürdü. Zanlı ayrıca parayı patronun borcuna karşılık onun izniyle aldığını öne sürdü.

Yargıç Meltem Dündar, polis ve zanlının beyanlarını değerlendirip, 3 gün tutukluluk kararı verirken, işveren hakkında soruşturma başlatılmasına da emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar AldullayevçaldıHırsız
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