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Çalıştığı işyerini soydu

Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan M.E. (K-39)’nin kontör satışlarından elde ettiği 309.079.22 TL nakit parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 19:09
Çalıştığı işyerini soydu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan M.E. (K-39)’nin kontör satışlarından elde ettiği 309.079.22 TL nakit parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, 01.01.2016-10.09.2020 tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan M.E. (K-39)’nin GSM şirketlerine ait satışı gerçekleşen telefon konturlarından elde edilen gelir üzerinde değişiklik yaparak düşük gösterip 309.079.22 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının dün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, incelenecek evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

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