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Çalıştığı işyerinden siparişlerde düzenleme yaparak 8000 TL sirkat etti

27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:51
Çalıştığı işyerinden siparişlerde düzenleme yaparak 8000 TL sirkat etti

(   MHA   26-7-2022 ……….)    20.06.22 – 23.07.22 tarihleri arasında müstahdemi olduğu iş yerinde müşterilerden aldığı içki siparişlerini bilgisayara eksik yapmak suretiyle 8000 T.L parayı sirkat eden Türkmenistan uyruklu A. T şikâyet üzerine 23.07.22 tarihinde tutuklanarak 24.07.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat ve sahte belge düzenleme” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Tanyeri, zanlının 20.06.22 ile 23.07.22 tarihleri arasında müstahdemi olduğu iş yerinde müşterilerden aldığı içki siparişlerini bilgisayara eksik kaydetmek suretiyle 8000 T.L nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının 23.07.22 tarihinde tutuklandığını, ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada 8000 T.L nakit paranın bulunarak emare alındığına değinen tanık, mesele ile ilgili zanlının polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul yönünde cevap verdiğini belirten tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkanı olmaması nedeniyle zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

( MHA )

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Son Güncelleme: 27.07.2022 21:48
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