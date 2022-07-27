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Çalıştığı işyerinden para çalan şahıs kameraya yakalandı

27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:56
Çalıştığı işyerinden para çalan şahıs kameraya yakalandı

(   MHA   26-7-2022 ……………………………)     24.07.22 tarihinde saat 21.30 raddelerinde, Yeni Boğaziçi ’de, çalışmakta olduğu SFC isimli işyerinin deponun penceresini önceden açık bırakıp akşam saatlerinde ayni yerden işyerine giriş sağlayıp girdikten sonra kasada bulunan 3315 T.L parayı sirkat eden Ahmet Kaplan incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek 25.07.22 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat ve dükkân açma” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Kemal Yeşil mesele ile ilgili yemin altında verdiği şahadetinde, önceden çalıştığı ancak turist vizesinin sona ermesiyle ülke dışına çıkış yaptıktan sonra 3 gün önce yeniden 30 günlük turist vizesiyle KKTC’ ye geri dönerek Yeni Boğaziçi’ de bulunan SFC işyerinde işine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

24.07.22 tarihinde akşam paydosunda, işyerinin arkadaki deposunun camını içerden açık bırakıp ayrılan zanlının ayni akşam saat 21.30 raddelerinde önceden açık bıraktığı pencereden iş yerine girdiğini ve kasada bulunan 3315 T.L nakit parayı sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptığını söyleyen tanık, şikâyet üzerine 25.07.22 tarihinde zanlının kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının ayni gün itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, sirkat ettiği paranın bir kısmı ile tanımadığı bir telefoncudan cep telefonu yine tanımadığı bir marketten terlik satın aldığını belirten tanık polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve terliğin ayni gün bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının T.C vatandaşı olduğunu ve 3 gün önce turist vizesi ile KKTC’ ye gelip önceden çalıştığı iş yerinde yeniden çalışmaya başlayan zanlıya bugün itibarıyla yazılı dava tebliğ edildiğini aktaran tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men edilerek 7 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün süreyle polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı yerine getirinceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.(MHA)

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