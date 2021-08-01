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Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk

01 Ağustos 2021 Pazar 16:15
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk

15 – 16.07.21 tarihleri 20.00 – 05.30 saatleri arasında Geçitkale’de, U.A’a ait iş yerinin önünde bulunan 12 adet 22,5‘lik kamyon jantını çalıştığı iş yerinden aldığı araca yükleyip sirkat eden Türkmenistan uyruklu Mansur Nazarov,(E- 40) 31.07.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 01.08.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde haklında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak olguları aktarmak üzere polis memuru İsmail Çarık’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette15-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında zanlının çalışmakta olduğu iş yerinden aldığı araçla Geçitkale’ de U.A’ya ait şahsın iş yeri önünde bulundurduğu 22,5’lik 12 adet kamyon jantını aracına yükleyip sirkat ettiğini söyledi.

Olayın ilk nazarda polise faili meçhul olarak geldiğini belirten tanık polis yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinden zanlıya ulaşıldığını ancak 20.07.21 tarihinde yurt dışına çıkış yapması nedeniyle tespit edilip tutuklanamadığını söyledi.

Zanlının 31.07. 21 tarihinde KKTC’ye dönüş yapmasıyla tutuklandığına dikkat çeken tanık polis, sirkat edilen jantların bir hurdacıya satıldığının tespit edildiğini belirtti. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde Nijerya uyruklu bir şahıstan bahsettiğini ve aranmakta olduğuna değinen tanık polis, ifadenin teyit ve tekzibi yanında aranmakta olan bir şahsın olduğuna vurgu yaptıktan sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur NazarovGeçitkale
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