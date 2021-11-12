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Çalıştığı iş yerinin 50 Bin TL'sini sirkat etti iddiası

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Öztekin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 16:30
Çalıştığı iş yerinin 50 Bin TL'sini sirkat etti iddiası

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Öztekin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban zanlı Hasan Öztekin’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şaban, zanlının Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tağmaç Mehmet’in yaptığı Atensa Kağıt Sanayi Limited isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan 2021 ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50.642.81 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Kasım 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Şaban, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Şaban, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek, tespit edilmesi gereken market sahiplerinin ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu vurguladı. Polis memuru Soner Şaban, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu belirterek zanlının aleyhine 7 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan öztekin
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