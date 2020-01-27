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Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahsın tutukluluğu 4 gün uzatıldı

Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahsın tutukluluğu 4 gün uzatıldı

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:18
Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahsın tutukluluğu 4 gün uzatıldı

23.1.20 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren Çilem Off License iş yerinde kasiyer olarak çalışan Kamil Tosun (E-25), iş yeri içerisinden toplam 7 şişe alkollü içki sirkat ettiği gerekçesiyle şikâyet üzerine aynı gün polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 25.1.20 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı bugün 27.1.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Şükrü Hafız, verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Hafız, zanlının 23.1.20 tarihinde müstahdemi olduğu Gazimağusa’ da Çilem Off License isimli işyerinden toplam 7 adet alkollü içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Şikâyet üzerine 24.1.20 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve aynı gün evinde yoklama gerçekleştirdiğine değinen Hafız zanlının ikametgâhında boş ve dolu olmak üzere muhtelif markalarda birçok içki şişesinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

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Zanlının gönüllü olmayan bir ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmeyip aldığı içkileri tutmakta olduğu deftere yazdığı beyanında bulunduğunu belirten Hafız, alınan ifadelerde zanlının konu iş yeri içerisinde herhangi bir ödeme yapmadan içki içtiğinin tespit edildiğini belirtti. Hafız şahadetine devamla incelenen kamera görüntülerinden işyerinde başka şahıslar tarafından da herhangi bir ödeme yapmadan içki içildiğinin tespit edildiğine değindikten sonra sirkat edilen 7 şişe alkollü içkinin henüz bulunamadığını belirtti.

İşyerinde birçok marka alkollü içkinin eksik olması nedeniyle bilgisayar ortamında muhasebe elemanları tarafından sayım başlatıldığına vurgu yapan Hafız, kamera kayıtlarının geriye doğru incelenmesine devam edildiğini belirtti. İşyerinde bayanların da bulunduğu ortamda içki içildiğinin ve ödeme yapılmadan ayrıldıklarının görüntülerde tespit edildiğini belirten tahkikat memuru bir bayanın ifadesinde zanlının bir alkollü içeceği siyah bir poşete koyup bir bayana verdikten sonra işyerinden ödeme yapılmadan çıkarıldığına dair tanık ifadesi olduğunu söyledi.

Zanlının bahsettiği veresiye defterinin de incelenmekte olduğuna değinen Hafız birçok içkinin deftere işlenmediğinin görüldüğünü, incelenmenin devam etmekte olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 4 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Çilem Off LicenseKamil Tosun
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