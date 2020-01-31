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Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı

23.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren Çilem Off License iş yerinde kasiyer olarak çalışan Kamil Tosun (E-25), iş yeri içerisinden toplam 7 şişe alkollü içki sirkat ettiği gerekçesiyle şikâyet üzerine ayni gün polis tarafından tutuklandı.

Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı

23.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren Çilem Off License iş yerinde kasiyer olarak çalışan Kamil Tosun (E-25), iş yeri içerisinden toplam 7 şişe alkollü içki sirkat ettiği gerekçesiyle şikâyet üzerine ayni gün polis tarafından tutuklandı.

31 Ocak 2020 Cuma 15:02
Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı

Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı

23.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren Çilem Off License iş yerinde kasiyer olarak çalışan Kamil Tosun (E-25), iş yeri içerisinden toplam 7 şişe alkollü içki sirkat ettiği gerekçesiyle şikâyet üzerine ayni gün polis tarafından tutuklandı.

Zanlı 25.1.20 ve 27.1.20 tarihlerinde müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı bugün 31.1.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Şükrü Hafız, zanlının 23.1.20 tarihinde müstahdemi olduğu Gazimağusa’ da Çilem Off License isimli işyerinden toplam 7 adet alkollü içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Şikâyet üzerine 24.1.20 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve ayni gün evinde yoklama gerçekleştirdiğine değinen Hafız zanlının ikametgâhında boş ve dolu olmak üzere muhtelif markalarda birçok içki şişesinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

Zanlının gönüllü olmayan bir ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmeyip aldığı içkileri tutmakta olduğu deftere yazdığı beyanında bulunduğunu belirten Hafız, alınan ifadelerde zanlının konu iş yeri içerisinde herhangi bir ödeme yapmadan içki içtiğinin tespit edildiğini belirtti. Hafız şahadetine devamla incelenen kamera görüntülerinde işyerinin kapama vaktine yakın saatte, 01.00 raddelerinde zanlının ödeme yapmadan işyerinden içki aldığı veya oraya gelen arkadaşları ile birlikte içki içtiğini, deftere de herhangi bir kayıt yapmadığının tespit edildiğini aktardı.

Evinde bulunan birçok içki ile ilgili veresiye defterinden yapılan kontrolde büyük bir kısmının deftere yazılmadığının görüldüğüne değinen Hafız, incelenen kamera görüntülerinde işyerinden birçok alkollü içkinin ödeme yapılmadan zanlı veya arkadaşları tarafından işyerinden çıkarıldığının belirlendiğini söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu belirten Hafız zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmaması nedeniyle teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC de öğrenci statüsü ile bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 15000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Çilem Off LicenseKamil Tosun
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