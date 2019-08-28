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Çalıştığı iş yerinden 100000 TL üzeri para sirkat eden zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı

2018 – 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu İnciraltı Mezze restoranın bilgisayar kayıtlarında oynama yaparak zimmetine 100000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla Gazimağusa sakini Seyit Hüseyin Gözel (E-25) 19.8.19 tarihinde şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Çalıştığı iş yerinden 100000 TL üzeri para sirkat eden zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı

2018 – 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu İnciraltı Mezze restoranın bilgisayar kayıtlarında oynama yaparak zimmetine 100000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla Gazimağusa sakini Seyit Hüseyin Gözel (E-25) 19.8.19 tarihinde şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:27
Çalıştığı iş yerinden 100000 TL üzeri para sirkat eden zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı

Zanlı 20.8.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün, 23.8.19 tarihinde ise 5 gün olmak üzere toplam 8 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 28.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Hakan Savtekin olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Savtekin şehadetinde zanlının 2018-2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın işletme müdürlüğünü yaptığı esnada iş yerinin stok yazılım programında yapmış olduğu değişikliklerle zimmetine 100000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla şikâyet üzerine tutuklandığını anımsattı.

İnciraltı Mezze restoranın işletme sahibi Hasan Caner’in 19.8.19 tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu aktaran Savtekin, bahsedilen tarihler arasında işletme gelirlerinde meydana gelen gelir azalması nedeniyle şikâyetçinin müdüründen şüphelendiğini ve onu gözetim altına aldığını belirtti.

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Aynı tarihte yazılım şirketini kuran şahıstan aldığı bilgide müdürünün uzun süreden beri sistemde oynama yaparak zimmetine 100000 TL üzeri para geçirdiğini ve itiraf niteliğine ses kaydı bulunan 2 adet CD yi polise teslim ettiğini belirten Savtekin yaptığı CD incelemesinde zimmetine para geçirdiğine dair bazı konuşmaların bulunduğunu tespit ettiğini aktardı.

19.8.19 tarihinde arama müzekkeresi tahtında zanlının evinde arama yaptığına değinen Savtekin zanlının yatak odasında bir çekmece içerisindeki elbiseler arasında 4910 TL ve 15 Euro para bularak emare olarak aldığını aktardı.

Zanlının telefonunda yaptığı incelemeye de değinen Savtekin, kendi hesabından başka şahısların hesabına da para aktardığının tespit edildiğine vurgu yaptı. Emare CD ler’deki ses kayıtlarını zanlıya dinlettirdiğini ve cevaben seslerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini aktaran Savtekin,  zanlının alkollü olması nedeniyle ne söylediğini hatırlamadığı yönünde beyanı olduğunu belirtti.

Zanlının tutuklu bulunduğu son 5 günlük sürede 9 tanık ifadesi alındığına vurgu yapan Savtekin kamera görüntülerinden 8 kişinin daha tespit edildiğini ve incelemenin titiz bir şekilde devam ettiğini aktardı. Zanlıya ait banka hesap dökümleri ile cep telefonlarına ait dökümler yanında iş yerine ait yazılım programının uzman raporunun da henüz ellerine ulaşmadığına değinen Savtekin tahkikatın salimen yürütülmesi maksadıyla zanlı aleyhine sekiz gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Tahkikat devam etmektedir.  (MHA)

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkParaIşyeri
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