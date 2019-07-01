Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı

30.6.2019 tarihinde Glapsides plajında meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgili olarak Pakistan uyruklu Amir Shahzad sorgulanmak üzere Gazimağusa polis müdürlüğüne celp edildi. Sorgulama ve muhaceret kontrolü esnasında adı edilenin çalışma izninin 17.6.2019 tarihinde hitam bulmuş olması nedeniyle KKTC de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı