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Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı

Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı

17 Aralık 2019 Salı 17:12
Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı

13.12.2019 tarihinde Gazimağusa’da İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde garson olarak çalışan Orhan Taşcı (E-25), müşteriden yanlış sipariş aldığı gerekçesiyle aynı iş yerinde çalışan Gazimağusa sakini Seyit Ahmet Eraslan’ ın yüzüne kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğundan şikâyet üzerine ayni gün tutuklanmış,  14.12.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 17.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Cihat Doğan olayın olguları ile ilgili vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Doğan şahadetinde 13.12.19 akşamı saat 20.40 raddelerinde bir iş yerinde garson olarak çalışan zanlının müşteriden yanlış sipariş aldığı gerekçesiyle tartıştığı aynı iş yerinde çalışan Seyit Ahmet Eraslan’ a kafa atmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılarak vahim bedensel zarara uğramasına neden olduğunu aktardı.

Şikâyet doğrultusunda aleyhinde derdest emri temin edilen zanlının ayni gün tutuklandığına değinen Doğan, zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti.

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Tutukluluk süresince gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında kamera görüntülerinin de incelendiğine değinen Doğan bu aşamada zanlının tahkikata etki etme olanağının olmadığını belirtti. Şikâyetin halen devam etmekte olduğuna vurgu yapan Doğan, işlemiş olduğu suçlardan dolayı 17.12.19 tarihinde zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının davasına cevaben “kabul etmiyorum” dediğini aktardı.

TC vatandaşı olan zanlının KKTC vatandaşı bir bayanla evli olup oturma izniyle KKTC’de yaşadığını, bir  çocuk sahibi olduğunu, garsonluk yaptığını ve eşinin de ev hanımı olduğunu belirten tahkikat memuru Doğan,  sabıkasız olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Orhan Taşcı
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