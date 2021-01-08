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Çalışanları Çangar'ın muhasebesine verecekleri 1500 euroyu ceplerine attılar

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 15:45
Çalışanları Çangar'ın muhasebesine verecekleri 1500 euroyu ceplerine attılar
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan, zanlılar Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Lefkoşa’da faaliyet göstermekte olan Çangar Motors adlı işletmede çalışan zanlıların, Mart 2019 tarihinde Oksana Dorofeeva’ya ait SA 579 plakalı aracın lastik değişimi ve tamiratının karşılığında aldıkları toplamda 1500 Euro tutarındaki parayı işyerine yatırmadığını belirten Korgan, şikâyet üzerine her iki zanlının 6 Ocak 2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Korgan, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek mahkemenin yasal statülerine göre uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı Ruslan Yuldashev'in yargılanmadan kaçabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak davalarında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine beklemesine emir verirken zanlı Hidayet Duran’ın ise yurtdışını çıkışının yasaklanması, 10 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100'er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 08.01.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
çangar Hırsızlık
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