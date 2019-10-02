banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103509
ALTIN
275.586
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0236
EURO
6.2373
İki ay cezaevine gönderildi
İKİ AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çalışanına tecavüz etti
ÇALIŞANINA TECAVÜZ ETTİ
Pamuklu Çayırova anayolunda kaza
BİR KİŞİ YARALANDI
Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”
AKINCI NEW YORK'TAN DÖNDÜ
Flaş Haber
Çalışanına tecavüz etti
Kapat

Çalışanına tecavüz etti

Çalışanına tecavüz etti

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:44
Çalışanına tecavüz etti

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahibi olduğu Golden Girl isimli gece kulübünde çalışan konsomatrise tecavüz eden 39 yaşındaki Ayhan Aydın mahkemeye çıkarıldı. Sabıka dosyası, tecavüz, hırsızlık, ciddi darp gibi birçok ağır suçla dolu olan Ayhan Aydın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru çavuşu Mustafa Dolmacı, zanlının Geçitköy’de faaliyet gösteren Golden Gırl isimli gece kulübünün 12 nolu odasında konu yerde konsomatris olarak çalışan 24 yaşındaki P.M.’ye rızası dışında zorla oral, anal ve normal yoldan cinsel ilişki kurarak cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının P.M’nin saçlarından tutup, cinsel organını zorla ağzına sokarak darp suçunu işlediğini de belirtti. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, 23 Eylül’de mahkemeye çıkarıldığını ve o tarihten beridir tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer ve birçok başka suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlı Aydın, 2011 yılında da yabancı uyruklu bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu için tutuklanmış, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Aydın bu suçtan 4 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki ay cezaevine gönderildi
İki ay cezaevine gönderildi
Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Akacan davasının detayları ortaya çıktı!
Akacan davasının detayları ortaya çıktı!
5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiler
5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiler
Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı
Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
Girne'de çıkan kavgada 1 kişinin burnu kırıldı
Girne'de çıkan kavgada 1 kişinin burnu kırıldı
Birde akademik personel olmak istiyorlarmış!
Birde akademik personel olmak istiyorlarmış!
Ötüken’de korkunç kaza! Anne çocuğunu yanlışlıkla ezdi
Ötüken’de korkunç kaza! Anne çocuğunu yanlışlıkla ezdi
Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan şahıs teminata bağlandı
Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan şahıs teminata bağlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim