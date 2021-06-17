Çalıntı mal satın aldı, tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabulü suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Özdemir bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey, zanlının 11 Haziran 2021 tarihinde, Lefkoşa'da, Metehan bölgesinde yarım inşaat içerisinden çalınan 12 bin 843 TL değerindeki 1 adet beton düzeltme makinesini kimliği meçhul şahıslardan 230 TL karşılığında aldığını belirterek, zanlının hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini belirtti. Polis memuru Özbey zanlının gönüllü ifade vermediğini bildirerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.