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Çalıntı arabaya karşılık telefonda 15.000 Euro talep eden zanlı teminata bağlandı

Çalıntı arabaya karşılık telefonda 15.000 Euro talep eden zanlı teminata bağlandı

18 Haziran 2019 Salı 18:42
Çalıntı arabaya karşılık telefonda 15.000 Euro talep eden zanlı teminata bağlandı

Çalıntı arabaya karşılık telefonda 15.000 Euro talep eden zanlı teminata bağlandı

10 Haziran 2019 ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında tasarrufundaki cep telefonundan GKRY yaşayan Rum vatandaşı müşteki K.M’yi arayıp “araban mafyanın elindedir. 15.000 Euro getirmezsen araban parçalanacak” diyerek tehditle para talebinde bulunan ve ayni hattan müştekiye defalarca telefon açarak taciz eden zanlı M.A hakkında tanzim edilen çalmak kastıyla tehditle mal isteme ve telefonda taciz dosyası tamamlandı. İleride davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlı bugün 18.6.19 tarihinde tahkikat memuru tarafından Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

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Tahkikat memuru Löğmen Yücetürk yemin tahtında verdiği şahadette zanlının İran ve KKTC vatandaşı olduğunu, mesele ile ilgili ifade vermediğini ve kendisine okunan dava tebliğini de kabul etmeyip imzalamadığını aktardı. Yücetürk şahadetine devamla zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığına vurgu yaparak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 100.000 TL şahsi, teminat imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
ARABAHırsız
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