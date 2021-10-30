Çalılıklar arasına gizlenmiş tabanca ve mermileri almaya giden şahıs polislere yakalandı

Güvercinlik –Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir arazi içerisinde, çalılıklar arasında bir çanta içerisinde silah ve mühimmat görüldüğüne dair polise ulaşan bir bilgi üzerine olay mahalli civarına C. Ö. Ş. Ekipleri pusu görevine başladı.

29.10.21 tarihinde saat 13:30 raddelerinde çalılıklar arasında silah bir çanta içerisinde çoraplara sarılı mühimmatı almaya gelen Cuma Bayır polisi görüp kaçmaya çalışırken Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş Ekipleri tarafından tutuklandı. Siyah poşet içerisinde tespit edilen 4 adet 9mm çapında tabanca 4 adet şarjör ve 4 mm çapında 74 adet canlı mermi ile zanlının kaçarken kırdığı cep telefonu emare olarak zapt edildi.

Zanlı bugün 30.10.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu ve ithali suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polisin soruşturması devam etmektedir.