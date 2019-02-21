Çaldıkları eşyaları sattılar

20.02.2019 tarihinde, Girne’de, K.A.(E-28) ve P.Y. (K-37), kalmakta oldukları iş yerine ait lojman içerisinde muhafaza edilmekte olan bir adet buzdolabı, bir adet çamaşır makinesi, bir adet çift kişilik yatak, bir adet televizyon, bir adet masa ve dört adet sandalyeyi çalıp başka bir iş yerine, söz konusu eşyaların kendilerine ait olduğunu beyan edip 900 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.